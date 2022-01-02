Экс-посол Украины в США: Мы станем Европой, только когда остановим Россию

02.01.2022  18:21 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Для того, чтобы стать полноценным членом «цивилизованного мира», Украина должна «остановить Россию».

Об этом в эфире телеканала «Еспресо.ТВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы стать полноценным членом «цивилизованного мира», Украина должна «остановить Россию». Об этом...

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«Россия подняла планку, и стала угрозой для Европы, а не только для Украины. Украина просто оказалась на переднем фланге.

У нас было много дискуссий, может ли Украина выбраться из тени России и пойти на Запад, в Европу. Не как граждане, которые едут в Европу на заработки, а всей страной присоединиться к этой цивилизованной группе стран. Поднять своё экономическое и социальное развитие», – сказал он.

Чалый разъяснил, что Украина интересна Западу только как АнтиРоссия.

«Это возможно, только если мы остановим Россию в попытках атаковать нас. Это единственный способ. Или ждать ещё десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит», – резюмировал экс-посол.

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