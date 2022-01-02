Экс-посол Украины в США: Мы станем Европой, только когда остановим Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Для того, чтобы стать полноценным членом «цивилизованного мира», Украина должна «остановить Россию».

Об этом в эфире телеканала «Еспресо.ТВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия подняла планку, и стала угрозой для Европы, а не только для Украины. Украина просто оказалась на переднем фланге.

У нас было много дискуссий, может ли Украина выбраться из тени России и пойти на Запад, в Европу. Не как граждане, которые едут в Европу на заработки, а всей страной присоединиться к этой цивилизованной группе стран. Поднять своё экономическое и социальное развитие», – сказал он.

Чалый разъяснил, что Украина интересна Западу только как АнтиРоссия.

«Это возможно, только если мы остановим Россию в попытках атаковать нас. Это единственный способ. Или ждать ещё десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит», – резюмировал экс-посол.