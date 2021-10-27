Экс-посол Украины в США: «Мы выпали из списка приоритетных для США стран»

27.10.2021 15:45 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина переместилась на периферию интересов Соединенных Штатов Америки. Она не входит в топ интересов ни Белого дома, ни Пентагона, ни Конгресса США.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этой повестке дня Украина уже не находится на первых позициях. И это нужно понимать. Украина всегда была ниже десятой позиции в приоритетах США, всегда. И это нормальная ситуация, потому что сколько еще стран в мире есть, 190 стран, которым еще меньше внимания США уделяет. С 14-го года, в связи с российской агрессией, в связи с нашими действиями, чтобы получить союзничество с США, мы перешли в десятку приоритетов, я так оцениваю это. Точно мы были в десятке», – сказал дипломат.

«Сейчас мы из этой десятки выпадаем просто, несмотря ни на визиты Зеленского в Вашингтон, несмотря на визит министра обороны Ллойда Остина. Формально все происходит вроде бы так, как надо. А реально я вам скажу, анализируя реальные внутренние моменты, мы перемещаемся на периферию интересов Соединенных Штатов, если брать Соединенные Штаты в целом – не только Пентагон и не только Госдеп, а брать Конгресс, Белый дом, вообще бизнес-среду», – заявил Чалый.