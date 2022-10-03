Экс-посол Украины в США: Надо идти в НАТО без мнения Венгрии

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Новости Украины

Пока идут боевые действия, Украине ради членства в НАТО нужно каким-то образом провести судебную реформу, реформу СБУ и правоохранительных органов, а также победить в стране коррупцию.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, совпадает ли мнение венгров с позицией правительства премьера Виктора Орбана, он ответил утвердительно, однако тут же начал рассказывать, как, с другой стороны, сильна поддержка в обществе Украины.

«Социология показывает, что нынешняя венгерская власть и всё правительство имеют поддержку, однако в то же время в Венгрии очень серьёзная поддержка, намного большая, чем делает правительство, Украины, и венгры прекрасно понимают, что нужно быть на стороне добра и быть более солидарными в Евросоюзе. Правительство не всегда делает то, чего ждут венгры, к сожалению, есть такая диспропорция, посмотрим, что будет дальше. Потому что в Венгрии часто размывается эта солидарная позиция в НАТО, в ЕС. Это неправильный подход», – сказал Чалый.

Дипломата спросили, с кем ещё могут быть проблемы при коллективном решении включить Украину в блок НАТО.

В ответ Чалый не сказал ничего конкретного, а начал разглагольствовать о пути Украины в НАТО.

«Постановка вопроса должна быть совсем другой. Если мы пройдём четыре шага (два уже прошли – это определение, что оптимальной модели безопасности для Украины и коллективная безопасность – это присоединение к НАТО, вторая – подача заявки), третья – это выполнение всего плана, который должен быть сделан дополнительно к нашим вооружённым силам. Пока ВС будут деоккупировать территорию Украины, за это время должны пройти все необходимые реформы, которые являются взятыми на себя обязательствами по интеграции в НАТО. Судебная реформа, реформа СБУ, правоохранительных органов и снижение коррупционных рисков. Это мы должны пройти. Все остальные стандарты наши ВС на поле боя сейчас быстро выполнят, оптимистично, но, думаю, до деоккупации, все стандарты взаимосовместимости, переход на стандарты вооружений – всё будет пройдено. Поэтому главное задание – внутреннее, и очень важно, чтобы от сегодняшнего выполненного пути не отказались в офисе президента», – подытожил экс-посол.