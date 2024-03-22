Экс-посол Украины в США: «Не позовёте в НАТО – вернёмся к ядерной повестке»

Если на Вашингтонском саммите не будет приглашения Украины в Североатлантический альянс, то Киев отказывается оставаться буферной зоной между НАТО и Россией и вернётся к «дискуссии» относительно ядерного оружия.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по его мнению, на Западе никак не могут понять, что с принятием Украины в состав НАТО конфликт решится сам собой, и более того, это абсолютно устроит все стороны.

«Украинский флаг будет рядом с флагами НАТО, однако вопрос – когда? Это надо было уже вчера. Как это сделать? Вашингтонский саммит – историческая возможность. Если наши партнёры сейчас потеряют эту возможность, то у Украины будет два сценария. Первый – вспомним Генри Киссинджера, он говорил, что Украина вне НАТО – это большая ошибка, она должна быть в рядах НАТО, и тогда безопасность Европы будет гарантирована. К тому же и для Путина это будет хорошо, поскольку в таком случае Украина никогда не будет против России, и России будет безопаснее. Другой сценарий – внесение Украины в НАТО исключает серую зону, ради которой русские начали эту войну», – трепался Чалый.

Он добавил, что на этом мог бы эффективно пропиариться перед выборами президент США Джо Байден.

«Этот саммит пройдёт за несколько дней до собрания Республиканской партии, то есть это будет частью избирательной кампании. Президент Байден может сделать исторический важный шаг, я верю, что он это сделает, он продемонстрирует лидерство США в мире и своё личное лидерство, продемонстрирует то, что случилось очень важное в историческом плане», – предложил экс-посол.

Он пригрозил, что если будет так же, как на Вильнюсском саммите в прошлом году, Украина вернётся к ядерной риторике.

«Справедливо ставят вопросы относительно последствий, но поверьте мне, Украина не будет разрабатывать себе стратегию самозащиты долгие и долгие годы, мы не будем стоять между НАТО и Россией как буферная зона, мы не собираемся этого делать. Это должна быть коллективная система безопасности и обороны в Европе, только это мы принимаем. Может кому-то это покажется жёстким, но поверьте, если будет ещё один саммит такой, как был в Вильнюсе, то Украина будет искать другие варианты. И тогда, наверное, дискуссию относительно ядерного оружия будет активнее подниматься на Украине. Почему мы отказались от ядерного оружия, не имея членства НАТО? Поверьте мне, у Украины будет совсем другой ракурс дискуссий. Не делайте больше такой ошибки, которую вы допустили в Бухаресте. Мы верим в вас, верим в то, что вы нам доверяете, и верите во вклад Украины в европейскую безопасность. Мы очень верим в то, что будет принято мудрое решение. А в это время мудрое решение – это, прежде всего, мудрое, хорошее решение. Покажите эту храбрую позицию, не давайте Путину ещё одну возможность выставить вас слабаками», – призывно бредил Чалый.