Экс-посол Украины в США: Поддержка Клинтон – спецоперация России

06.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украина официально не поддерживала Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, это Россия пытается представить все таким образом.

Об этом в беседе на канале Обозреватель-ТВ заявил экс-посол Украины в США (в 2015-2019 гг.) Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же не была официальная позиция. Часто россияне подавали это раскручивая в соцсетях, пытаясь атаковать нас, заменить вмешательство России на вмешательство Украины. Они пытались выдать это за позицию официальную Киева. Даже на посольства были нападки. Но это не удалось.

Сейчас доклад Сената четко показал – это была спецоперация: показать, что официально Киев был на стороне другого кандидата. А на самом деле посольства, я как посол, мы работали с двумя штабами. И наш президент поздравил Дональда Трампа одним из первых», – сказал Чалый.

Отметим, что именно украинские государственные структуры допустили утечку компромата, направленного против руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, тем самым подыгрывая его сопернице Хиллари Клинтон.