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Ещё в 2010-х годах по российской делегации было видно, что русские считают Крым своей территорией.

Об этом на канале сексота СБУ, разгуливающего на свободе убийцы и нациста Сергея Стерненко заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я знаю [то, что Владимир Путин – человек из другого мира], неоднократно на переговорах был, и сам встречался, когда был замминистра иностранных дел [с ноября 2009 по апрель 2010 года]. Встречал его в Крыму, например. Сказал ему, что рад видеть на украинской земле. У него была пауза очень большая, он так ничего и не сказал. По протоколу я стоял первый на встрече, а за мной стояли, представьте себе, толкались локтями руководитель Внешней разведки России, они уже тогда считали, что это их территория», – рассказал Чалый.