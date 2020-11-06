Экс-посол Украины в США предрекает тяжелые времена для гривны

06.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть решила снизить курс национальной валюты, что отразится на цене всех товаров и может вылиться в резкое падение гривны.

Об этом в беседе на канале «Обозреватель-ТВ» заявил бывший посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция Нацбанка, позиция власти сегодня – понемногу отпускать курс. Для нас это плохо – цены растут. Доллар был по 24, сейчас уже по 28,5. Люди у нас на что смотрят? На обменники и на цену бензина. И таким образом формируется доверие к экономической политике власти. Это не совсем правильно.

Курс закладывается в цене каждого товара. Бензин – весь импортный, многие товары – импортные, что ни возьми – компоненты импортные, любое оборудование, даже которое тут собирается – импортное. Значит, когда доллар взлетел, то цена для каждого из нас взлетела.

Во вторых, уменьшение курса гривны катастрофически резкое. Помните, как падал курс с 5 до 8? Такой сценарий не исключен. Поэтому я бы советовал держать деньги в гривне, долларе и европейской валюте», – сказал он.