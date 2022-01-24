Экс-посол Украины в США: Зеленский готовится к капитуляции

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Новости Украины

Затишье в офисе президента Украины в ответ на звучащие со всех сторон угрозы о «российском вторжении» может говорить о том, что руководство страны либо не видит вероятности такого вторжения, либо готовится уступить.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое впечатление, что у президента Украины Владимира Зеленского, в его офисе нет модели, которая связана со следующей атакой России. Они или что-то знают и нам не говорят, или надеются сделать так, что я поддерживаю, чтобы не было российской атаки, но, судя по действиям России, она принимает только капитуляцию или, как называют, уступки, как наши партнеры некоторые называют», – сказал дипломат.

«И вот это меня беспокоит, потому что если они не допускают даже в своей голове такого развития событий, значит, они не защищены с точки зрения принятия конструктивных, правильных, динамических и быстрых решений», – заявил Чалый.