Экс-посол в Минске: Белоруссия готова вступить в войну против Украины

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Новости Украины

Россия и Белоруссия якобы намерены наступать не только на Украину, но и Польшу и прибалтийские страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

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«Белорус Лукашенко является сателлитом, и его войска управляются из генштаба РФ. В каком направлении используют белорусские силы? Единственный вариант – это северное наступление на Украину. Рано или поздно это реализуют. К нему прибегали еще 24 февраля. Вошедшие диверсионно-разведывательные группы на территорию Украины были в основном сформированы из белорусских граждан», – сказал Бессмертный в интервью журналу «Країна».

Он утверждает, что на встрече президентов России и Белоруссии создали боевую группировку, имеющую одинаковую направленность на территорию Украины, Польшу и балтийские государства.

«В течение последних недель Россия наращивает информационный пресс, что она воюет против Североатлантического альянса. Итак, если она делает это с ним на украинской территории – то почему не может воевать на польской или балтийской? Параллельно всячески крутят тему, что НАТО имеет слабый военный потенциал», – заявил экс-посол.

По его словам, лидеры России и Белоруссии не просто идут на развертывание боевых действий континентального масштаба.

«Их дальнейшее существование возможно только при разрастании этой войны в широкий региональный конфликт», – считает дипломат.

Он говорит, что 10 октября РФ и Беларусь готовились нанести совместный удар по Украине.

«Успехи нашей противовоздушной и противоракетной обороны и низкая эффективность использования ракет и БПЛА – поражение целей составило 13-18 процентов – разрушили план наступления. Подтверждением этому является сформированная сейчас маневренная группировка и информационно-психологическая атака, которую вели с 8 по 11 октября. Итак, Беларусь уже готова была вступить в войну, но наши вооруженные силы остановили ее», – добавил Бессмертный.