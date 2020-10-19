Экс-посол в Минске объявил Белоруссию частью «Большой Украины»

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку в Белоруссии проживает полмиллиона этнических украинцев, эта страна является частью «Большой Украины» и входит в зону непосредственных интересов Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии и бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского этнического населения. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами.

Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше. Я настаиваю на том, что побеждать в войне в Донбассе и возвращать Крым, сейчас можно в Белоруссии.

Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне. Особенно в ситуации, когда ты противостоишь, и уже способен противостоять такому агрессору, как Россия, – у тебя выбор: ты либо воюешь и побеждаешь, либо даёшь заднюю и обязательно придёшь к поражению», – раздражённо провозгласил Бессмертный.