Экс-посол в США: Готовится план расчленения Украины

Игорь Шкапа.  
13.04.2025 12:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США фактически предлагают Украине капитулировать перед Россией.

К такому выводу приходит известный украинский дипломат, экс-посол в США Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США фактически предлагают Украине капитулировать перед Россией. К такому выводу приходит известный украинский дипломат,...

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В интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время» он почеркнул, что ни заявление специального представителя Трампа Стива Уиткоффа, фактически предложившего признать российскими четыре бывших региона Украины, ни еще одного спецпредставителя Кита Келлога о вводе разных контингентов в разные части Украины, что в СМИ интерпретировали как раздел страны, не несут Киеву ничего хорошего.

«Послушайте внимательно. Кэллог, как бы ни смягчал и что бы ни говорил, пытаясь выглядеть более равноудалённым и вроде бы предлагая какой-то конструктивный подход… Уиткофф озвучивает то, что мы уже слышали от Вэнса, ничего нового здесь нет, из этого надо исходить. И если смотреть на то, что сказал Келлог и пробовать найти там какие-то положительные для нас моменты, или хотя бы не такие плохие, и слушать то, что говорит Уиткофф, то ясно, что больший вес имеют слова Уиткоффа. Потому что он ближе к Трампу, имеет большее доверие», – казал дипломат.

Он не сомневается, что США будут продвигать идею о четырех регионах.

«В целом, к сожалению, подтверждаются мои худшие предположения. Потому что то, что мы слышим от Уиткоффа, и если внимательно послушать и почитать, что сказал Келлог, это план дальнейшего расчленения Украины. План в таких параметрах, как его продвигает Путин, что не является приемлемым и приятным, очень мягко говоря, для Украины. Как по мне, это фактически план нашей капитуляции», – резюмировал Шамшур.

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