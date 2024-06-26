Экс-посол в США: «Нет мирового вождя, который отважится пригласить Украину в НАТО»

Грядущий юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне для Украины отметится набором очередных заявлений о «необратимом пути» – и обсуждения подписанных соглашений по безопасности.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получим заявление… или «необратимый путь», или «институционный мост», получим какую-то общую оценку пакета соглашений по безопасности. Давно на «необратимом пути»? Как сказал мой американский коллега ещё полгода назад – вы же понимаете, что не будет приглашения. А я говорю: это уже какое-то хождение по кругу. А он: ну, мы же с тобой дипломаты, мы придумаем красивые слова.

Всё это – будут ритуальные танцы вокруг ключевой проблемы – ультиматума Путина НАТО, который он выставил в Брюсселе касательно расширения. Финляндия, Швеция уже стали членами НАТО, и завершением ответа Путину будет членство Украины. Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, я думаю, эта возможность для Украины и для НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь. И чтобы не так, как Грузия сейчас отходит – чтобы он не стал обратным», – обнаглел Чалый.