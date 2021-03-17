Экс-посол в США прозрел: Вашингтон лишь использует Украину

17.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США не несут никаких обязательств в отношении Украины, даже если Украина идет на заведомо невыгодные для себя шаги.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-посол Украины в США (2015-2019 года) Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка за что-то здесь отвечает? Взаимной договоренности практически нет никакой между нами и США, что они за что-то отвечают. Будапештский меморандум – последнее, в чем они расписались. У нас нет ни одного обязательства США перед нами по стратегическим вопросам. То есть мы в уникальной ситуации, это плохо.

В Польшу они вложили кучу денег, и не в финансовую стабилизацию, а в развитие. И во все страны, в НАТО они вкладывают кучу денег, они юридически отвечают за их безопасность. В отношении нас – остаточное финансирование и основа финансовой стабилизации, а не экономическое развитие. Это дает нам право говорить с ними на равных. Мы ничем не обязаны им. Юридически мы равны.

Вот возьмем «Мотор сич» – да, мы хотим уважать их политический и стратегический интерес, но тогда вы должны уважать знать национальный интерес, по крайней мере, экономический. Кто создал наш экспортный контроль? Американцы. Набсовет – от имени государства – мы вводим в Набсовет «Мотор сичи» двух американских представителей. Вы полностью контролируете все в соответствии с действующим законодательством.

Дело в том, что говоря о правовом государстве, свой вопрос они хотят решить неправовым способом. Мы можем это делать, если перед нами есть какие-то обязательства с их стороны. Завтра «Мотор сич» превратиться в ничто, предприятие умрет. Кто-то за это ответит? Никто. И вот в этом трагедия. Если они, например, с Польшей имеют какой-то вопрос или с Германией, там компенсации работают очень четко, потому что там – член НАТО, член Европейского союза. Мы должны жить своим умом и отстаивать свои национальные интерес», – сказал Чалый.

Напомним, что сделка о приобретении китайскими инвесторами «Мотор сичи» была расторгнута Украиной под давлением США.