Экс-посол в США: Путин не остановится в восстановлении границ империи

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Новости Украины

Россия может легализовать ДНР и ЛНР и ввести свои войска на территории республик под видом защиты своих граждан.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, конечной целью руководства РФ является восстановление России в границах империи.

«Не обязательно заходить физически на территорию. Они могут, например, просто легализовать свое присутствие на Донбассе – сейчас же их там нет, как они говорят. А дальше они скажут: «Да, нас пригласили так называемые ДНР/ЛНР, и мы пришли защищать российских граждан, которым раздали сотни тысяч паспортов». То есть таким образом они легализуют свое военное присутствие. Может, ОДКБ позовут условно, и в результате будут действовать, отталкивая эту линию столкновения ближе к Киеву», – сказал Чалый.

Он полагает, что президент РФ Владимир Путин хочет показать, что будет контролировать страны, которые ранее входили в Российскую империю входили.

«Он хочет этих целей достичь любыми способами. В этом плане эти его фантомные боли по Советскому Союзу, Российской империи только усиливаются. И то, что он не остановится, для меня очевидно – его нужно останавливать, другого способа нет. Только большая цена за такие агрессивные действия может остановить Россию», – заявил Чалый.