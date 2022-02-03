Экс-посол в США: РФ может легализовать военное присутствие в ЛДНР

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Новости Украины

Если переговоры России с США и НАТО не увенчаются успехом, Москва может пойти на легализацию своего военного присутствия в республиках Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вероятный сценарий, который нужно принимать серьезно во внимание. Это гибридная атака на Украину со всех сторон – и кибератаки, и, не дай бог, какие-то террористические акты. Можно дестабилизировать по-другому. Даже факты заминирования больших объектов инфраструктуры, мостов, еще что-то тоже панику создает. Такие напряжения вокруг Украины, постоянное присутствие в Белоруссии и локальная операция в ОРДЛО», – сказал дипломат.

«То есть Россия может пойти, если «Минск» провалится, на легализацию своего военного присутствия на украинской территории. Кроме Крыма – это Донецк и Луганск. И тогда совсем меняется картинка, и с одной стороны влияние остается», – говорит дипломат.

Он считает, что России придется отказаться от позиции «нас там нет».

«Это уже точно разрушит все, это будет Россия, которая временно оккупировала не только Крым, но и часть на востоке территорий. И эта история, к сожалению, тоже будет не на один год. Я думаю, что такой сценарий они тоже держат в голове, потому что, если проиграют эти все, они к этому сценарию подойдут. И он предусматривает возможность применения вооруженных сил России», – заявил Чалый.