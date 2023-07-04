Экс-посол в США: Вопрос стоит ребром – или Украина в НАТО, или дальнобойные ракеты

Если НАТО не готово сделать Украину своим членом, то на грядущем саммите должно быть объявлено хотя бы о передаче ей дальнобойных ракет.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, сейчас вопрос стоит ребром: Украине должны четко сказать «да» или «нет».

«Украина не должна единолично все время держать эту оборону. Нам нужно, чтобы мы были вместе в альянсе. Я считаю, что ключевые решения будут приниматься в Вашингтоне в следующем году на юбилейном саммите НАТО. Этот саммит в Вильнюсе – я бы от него ожидал, для меня важно заявление о предоставлении ракет ATACMS и других ракет большей дальности действия. Это то, что нам еще вчера было нужно. Все, что касаться будет политических решений, то это должен быть определенный сигнал Кремлю, как бы они его не сформулировали, что шантаж Кремля не осуществился, и что Украина будет в НАТО, но не так, как это формулировалось раньше: «открытые двери» – это такие двери, в которые пролезть нельзя, а в каком-то конкретном формате. Не готовы сейчас сказать окончательно – перебросьте этот мостик на Вашингтон и снимите все вопросы. Все формулы гарантий безопасности, переходных периодов, каких-то новых формул и алгоритмов – это все, что нужно оставить в прошлом. Сейчас вопрос стоит ребром – или да, или нет», – сказал Чалый.

Дипломат также посчитал, что НАТО будет разделено и ослабнет, если не примет Украину.

«НАТО должно проявить силу, потому что иначе оно проявит слабость. Еще раз – я не говорю, что это нужно сделать немедленно, прямо сегодня, хоть это было бы лучше, но окно возможностей для НАТО теперь не такое большое. Я бы выделил НАТО возможность год – этого и следующего саммита. Дальше события могут развиваться таким образом, что НАТО может быть разделено в случае ошибки. И тогда ослабнут обе части НАТО. Этот сценарий возможен, они также это понимают», – считает экс-посол.

Он добавил, что если же Киеву не дадут ни членства, ни ракет, это будет означать предательство «совместных целей».

«Если не будет объявлено в ближайшие недели политическое решение о предоставлении ракет больше дальности, до 300 километров и аналогичных, я буду считать, что это будет не просто ошибка, а это будет недопустимо для наших совместных целей», – резюмировал Чалый.