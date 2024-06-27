Экс-посол в США взбунтовался: Не хотим до последнего украинца! В НАТО хотим!

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Запад пытается нивелировать вопрос членства в НАТО накачкой Украины оружием, и киевские власти фактически этому способствуют. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий обратил внимание на публикацию в западных СМИ, где предлагалось отложить членство Украины в НАТО, а вместо этого вооружить её до зубов, дескать, «это неплохой элемент сдерживания России, но не архитектура безопасности».

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«Я категорически против! Украинцы не будут, как много там говорит российское ИПСО, но мы не будем ему подыгрывать и быть страной, которая будет тратить свои человеческие ресурсы всё время, закрывая безопасность Европы. На сегодня гарантом безопасности НАТО является Украина, при их помощи», – запротестовал экс-посол.

«Я считаю, что это ошибочная история, на которую мы соглашаемся. Направлять куда-то войска, получая только оружие и производство – это ошибочная история. У нас должна быть коллективная оборона Европы», – возмутился Чалый.