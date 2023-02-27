Экс-посол в США: Я боюсь этих разговоров про самолёты

На Западе до сих пор идёт обсуждение, нужны ли Украине самолёты, и это возмутительно, поскольку однозначный ответ на этот вопрос есть у киевского командования.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу слышать фразу: «Самолёты Украине не нужны». Я могу это воспринять от наших главнокомандующих, командующего ВС, они определяют, что нужно, а что не нужно. Если нет возможности, то так нужно и сказать: «Сейчас у нас нет такой возможности», а что значит «не нужны»? И это наводит на мысль, что всё есть, это оружие есть, просто часто определяется нужно или ненужно. Меня это настораживает. Потому что надо уже с этого этапа, когда мы уже идём к деоккупации страны, поменять мышление, и нашим партнёрам поменять мышление, потому что каждый день, неделя, месяц – это ценное для нас время, это сейчас играет совсем другую функцию, чем это было в первый год», – сказал Чалый.

Он пожаловался, что таким же образом на Западе нет единого понимания, по какой линии должны пройти украинские границы.

«Поэтому есть – очень много вопросов, которые привносят новый элемент в дискуссии. На фронте определяется геополитика, но за кулисами сейчас очень много обсуждений, например, включительно с тем, может ли украинское руководство пойти на какие-то территориальные компромиссы. Я считаю, что уже, к сожалению, продолжение этих дискуссий говорит об абсолютном непонимании ситуации, которая развивается. Нормальной линией какой-то или разграничением можно установить только по границе Украины, включительно с деоккупированным Крымом. Другого – уже не дано», – возмутился бывший посол.