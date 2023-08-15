Экс-посол в США: Запад требует от Киева переговоров с РФ. После – раздел Украины

На Украину усиливается давление Запада, требующего перейти к мирным переговорам.

Об этом в эфире 5 канала заявил отставной украинский дипломат, экс-посол в Израиле, США и Канаде Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Щербака, если Украина на это согласится, ее ждет раздел по корейскому или в лучшем случае по немецкому варианту.

«Все больше и больше мы слышим голоса тех, кто готов к продолжению войны, но склоняют нас к переговорам, которые являются прямым путем к капитуляции Украины, потому что Россия никаких изменений своей позиции относительно Украины не демонстрирует. Наоборот, все более жесткой становится их риторика. Таким образом, все те требования, которые они выдвинули в начале этой агрессии, продолжают на них настаивать. Война, к сожалению, имеет большой шанс… Россия взяла стратегию теперь не блицкрига в гитлеровском стиле, а длительной войны на истощение, понимая, что их человеческих и других ресурсов может быть больше, намного, чем украинских», – сказал бывший посол.

«Таким образом, Запад имеет такое желание, чтобы убедить нас в том, что мы должны пойти на переговоры. А это означает раздел Украины по очень плохим примерам – корейским или более оптимистическим, немецким, но раздел Украины на две части: на захваченную русскими часть, которую они будут русифицировать и жестко уничтожать все украинское там, и часть украинскую, которую они будут обессиливать и отрезать от моря. Это шаг очень плохой, для нас это фатальный шаг. Тем более, что после такого непродолжительного перемирия Россия наберет силы и снова начнет свое наступление, агрессию против Украины. Поэтому я думаю, что ни в коем случае на эти условия и предложения нам нельзя отвечать позитивно, нельзя идти на это», – заявил Щербак.