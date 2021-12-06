Экс-посол в США: Зеленский и окружение морально готовы капитулировать перед ВС РФ

06.12.2021  20:38 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская власть готовится капитулировать перед Россией, чтобы избежать войны с ней.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть готовится капитулировать перед Россией, чтобы избежать войны с ней. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По его словам, президент Украины и руководство страны не хочет вооруженного конфликта и потому готово выполнить требования России.

«Мне кажется, у Верховного главнокомандующего не рассматривается вообще, даже теоретически для него, война с Россией. То есть, я думаю, они не знают, что будет и как они будут действовать в случае войны.

Они надеются, как и мы все, и, снова-таки, мы же тоже этого побаиваемся, мы же тоже не хотим военного конфликта дальше. Еще более полномасштабного, с таким применением, там 175 тысяч (солдат) – конечно. Но мне кажется, что все делается для того, чтобы не просто избежать этого сценария, а избежать его – практически любой ценой.

Потому есть угроза капитуляции Украины. То есть, представьте себе, мир-то установить легко – просто соглашаемся на то, чего хочет Путин, и все. И Путин не будет снова эти танки гонять, по десять миллионов в день тратить на это. Но мы для этого стояли с 14-го года, чтобы просто сдать?», – переживает Чалый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть