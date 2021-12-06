Экс-посол в США: Зеленский и окружение морально готовы капитулировать перед ВС РФ

Украинская власть готовится капитулировать перед Россией, чтобы избежать войны с ней.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, президент Украины и руководство страны не хочет вооруженного конфликта и потому готово выполнить требования России.

«Мне кажется, у Верховного главнокомандующего не рассматривается вообще, даже теоретически для него, война с Россией. То есть, я думаю, они не знают, что будет и как они будут действовать в случае войны.

Они надеются, как и мы все, и, снова-таки, мы же тоже этого побаиваемся, мы же тоже не хотим военного конфликта дальше. Еще более полномасштабного, с таким применением, там 175 тысяч (солдат) – конечно. Но мне кажется, что все делается для того, чтобы не просто избежать этого сценария, а избежать его – практически любой ценой.

Потому есть угроза капитуляции Украины. То есть, представьте себе, мир-то установить легко – просто соглашаемся на то, чего хочет Путин, и все. И Путин не будет снова эти танки гонять, по десять миллионов в день тратить на это. Но мы для этого стояли с 14-го года, чтобы просто сдать?», – переживает Чалый.