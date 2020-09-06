Экс-постпред НАТО Табах разрушил надежды украинцев на Будапештский меморандум

06.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В подписанном после отказа Киева от ядерного оружия Будапештском меморандуме нет гарантий США бороться за территориальную целостность Украины.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Тема Украины в США] всплывает, но не так сильно. Украина не играет большой роли в наших выборах. Не потому что американцы плохие, а потому что – где Америка, а где Украина? Украина не имеет такого огромного стратегического значения для США, кроме того, что она стоит в оппозиции к России, к путинской власти. Ну и Крым тоже не имеет большого значения для американцев.

У нас других много проблем: Ближний Восток, Южная Америка. Те, кто ближе к нам, с кем есть проблемы. У нас есть Ирак, Афганистан, поэтому во всём этом – я понимаю, что украинцам, татарам [обидно]», – объяснял Табах.

«Но для Ирана или Афганистана Америка не выступала страной, которая им гарантировала территориальную целостность, а с нами выступала», – попыталась подловить американца меджлисовская пропагандистка.

« Нет, это тоже неверно, – возразил он. – Потому что гарантии никто не мог давать. Это были не гарантии, это было, что называется, assurances. Это был Будапештский меморандум. Меморандум – это не договор, и слова «гарантия» там нет, это переведено на русский язык как «гарантии», но по-английски написано assurances. Я не могу перевести это слово. Да – намеренье! Хорошее намеренье. Поэтому гарантий никаких не было».

«Я был частью этого, я в теме. Если сегодня на это смотреть, то, конечно, это не так хорошо выглядит. Но если мы перенесёмся в 1992 год (это же всё делалось не один год, по 1996-й): идут огромные переговоры, в этом заняты тысячи людей – юристы, политики, учёные, военные.

Мы сидели по одну сторону стола, а по другую украинцы, белорусы, казахи и россияне. Они были одни и те же люди, они все друг друга знали, они все друг с другом работали, они все друг с другом говорили по-русски – они были советские люди к тому времени. И они говорили: «Микола, ты что, будешь этим пиндосам доверять или вот, мы ж с тобой служили, мы ж с тобой учились?». И мы им говорили: «Ребята, не всё так просто, не надо так доверять, сегодня он ваш родной брат, а завтра он может быть Каином – никому нельзя доверять, ни на кого нельзя рассчитывать», – вспоминал Гарри Табах.