Выборы
//exit;
21.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
НАТО, Политика, Россия
Просмотров:

Экс-постпред России при НАТО: Запад мстит Сербии за непризнание Косово

Запад стоит за проходящими в Сербии антиправительственными протестами, которые вылились в беспорядки в Белграде на минувших выходных. Таким образом, оказывается давление на сербов с целью официального признания потери Косово.

Об этом во время заседания Госдумы заявил депутат от «Единой России» Виктор Заварзин, представитель России при НАТО во времена конфликта в Югославии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Балканы всегда остаются зоной наших сложившихся исторических интересов. Вместе с тем, это сложный регион со своими нерешёнными проблемами, и до сих пор Запад не может успокоиться, его раздражает независимая политика Сербии и непризнание статуса Косово.

Поэтому они поддерживают и подталкивают оппозицию и различные фашиствующие элементы в хулиганских беспорядках. Уверен, сербский народ, руководство Сербии справится с этой ситуацией, а наша задача – поддержать братскую Сербию», – заявил Заварзин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть