Экс-постпред России при НАТО: Запад мстит Сербии за непризнание Косово

21.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Запад стоит за проходящими в Сербии антиправительственными протестами, которые вылились в беспорядки в Белграде на минувших выходных. Таким образом, оказывается давление на сербов с целью официального признания потери Косово.

Об этом во время заседания Госдумы заявил депутат от «Единой России» Виктор Заварзин, представитель России при НАТО во времена конфликта в Югославии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Балканы всегда остаются зоной наших сложившихся исторических интересов. Вместе с тем, это сложный регион со своими нерешёнными проблемами, и до сих пор Запад не может успокоиться, его раздражает независимая политика Сербии и непризнание статуса Косово.

Поэтому они поддерживают и подталкивают оппозицию и различные фашиствующие элементы в хулиганских беспорядках. Уверен, сербский народ, руководство Сербии справится с этой ситуацией, а наша задача – поддержать братскую Сербию», – заявил Заварзин.