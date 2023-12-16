Экс-постпред Украины при ЕС: Оскорбления Орбана аукнулись Зеленскому

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Украине нужно менять свою политику и риторику по отношению к Венгрии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев, курировавший международное направление в администрации президента Петра Порошенко.

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Он говорит, что «непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе».

«Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно. Недаром, чувствуя фантомную боль от Вильнюсского саммита НАТО и упреждая эмоциональный личный штурм премьер-министра Венгрии, который вывел бы дискуссию в измерение личных обид, президенту Украины рекомендовали воздержаться от визита в Брюссель. Над этим «звоночком» стоило бы серьезно задуматься», – считает Елисеев.

Он предлагает организовать системную продуманную и комплексную работу по минимизации «венгерского вызова», используя все возможные пути коммуникации.

«Венгрия не перестанет быть нашим соседом и будет оставаться одним из государств-членов ЕС и НАТО, от позиции которого будет зависеть принятие ключевых стратегических решений о нашей европейской и евроатлантической интеграции. А потому и политику, и риторику, и подходы нужно строить так, чтобы отношения Украины с Венгрией стали лучше взаимоотношений Будапешта с Москвой», – продолжает дипломат.

О предлагает начинать эту работу как можно быстрее, поскольку Венгрия заблокировала Механизм поддержки Украины в 50 миллиардов евро до 2027 года.

«Не забываем, что согласие Будапешта будет нужно нам и для принятия так называемой переговорной рамки в марте следующего года, и для открытия и закрытия переговорных глав. В целом, как прямо предупреждает Виктор Орбан, к членству Украины в ЕС Венгрия имеет «75 прав вето». Стоит учесть и фактор председательства Венгрии в Совете ЕС с 1 июля 2024 года», – опасается Елисеев.