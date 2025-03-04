Экс-постпред Украины в ООН: «Надо идти на поклон к США. Речь о выживании!»

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Можно сколько угодно говорить о том, что Украину поддерживает весь мир, но даже на саммите в Лондоне после ободряющих речей европейские «партнёры» дали Киеву ясно понять, что роль американской поддержки – решающая.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что нужно срочно налаживать отношения с Вашингтоном.

«Было бы правильно объявить о создании правительства национального спасения, как это было сделано в Израиле. Речь о выживании, речь о зависимости на 90% от помощи США! Кстати, именно об этом нам сказали в Лондоне наши европейские партнёры. Что давайте – садитесь и налаживайте отношения с США, иначе ничего не будет. В Лондоне всё прекрасно звучало, но никаких решений принято не было. При всём уважении к лидерам европейских государств, кроме постов в соцсетях, они ещё ничего не сделали», – сетовал Ельченко.