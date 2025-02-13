Экс-правосек: «Произошло очень неприятное. Трамп нас оставил за бортом»

Убрать из переговорного процесса проукраинского генерала Кита Келлога было одним из требований Кремля к Белому дому.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы увидели самое страшное – когда про Украину говорят без Украины. Потому что потом Трамп позвонил Зеленскому, и здесь произошло неприятное. Что Зеленский написал – никакой конкретики. Это говорит о том, что ничего такого, что бы продать обществу как «перемогу» или как позитив – не было. Даже Зеленский, который умеет рассказывать сказки, ничего с этого не смог предложить обществу.

Это говорит о том, что сообщение Зеленскому было примерно таким: «Мы сейчас договоримся, тебе покажем, ну а ты согласись, тем более у вас выборы на носу. Ты же хочешь поиграть в выборы?».

Хотя, Трамп понимает, что Зеленский не выиграет, более того, Трамп, мягко говоря, не любит Зеленского, и будет помогать, чтобы случилось всё что угодно, чтобы Зеленский не победил», – сокрушался Береза.