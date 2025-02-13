Экс-правосек: «Произошло очень неприятное. Трамп нас оставил за бортом»
Убрать из переговорного процесса проукраинского генерала Кита Келлога было одним из требований Кремля к Белому дому.
Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы увидели самое страшное – когда про Украину говорят без Украины. Потому что потом Трамп позвонил Зеленскому, и здесь произошло неприятное. Что Зеленский написал – никакой конкретики. Это говорит о том, что ничего такого, что бы продать обществу как «перемогу» или как позитив – не было. Даже Зеленский, который умеет рассказывать сказки, ничего с этого не смог предложить обществу.
Это говорит о том, что сообщение Зеленскому было примерно таким: «Мы сейчас договоримся, тебе покажем, ну а ты согласись, тем более у вас выборы на носу. Ты же хочешь поиграть в выборы?».
Хотя, Трамп понимает, что Зеленский не выиграет, более того, Трамп, мягко говоря, не любит Зеленского, и будет помогать, чтобы случилось всё что угодно, чтобы Зеленский не победил», – сокрушался Береза.
Также он с прискорбием обратил внимание на ещё одну деталь.
«Кто будет заниматься переговорами – там вообще нет генерала Келлога, который откровенно проявлял проукраинскую позицию. Это, скорее всего, условие Кремля. Даже среди тех, кто будет говорить с Зеленским в Мюнхене на конференции, Келлога уже в списке не было. Это говорит о том, что любой, кто проявляет проукраинскую позицию, вылетает сейчас с обоймы.
Келлог проявляет антироссийскую, проукраинскую позицию, и за это мы ему благодарны. Но его уже нет.
Да, он может выписывать какие-то украинские треки, скорее всего, будет заниматься Украиной, или не будет, его оставляют вне этих процессов.
И это позиция Трампа, который хочет не раздражать Путина, а получить быстрый deal (сделка). Мы снова возвращаемся к этому проклятому deal, который хотят увидеть в Белом доме», – возмущался «правосек».
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