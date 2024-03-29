Экс-«правосек»: «Слуги народа» так и не поняли, за что уволили Данилова

Проблема информационной политики Украины состоит в том, что команда президента Зеленского и депутаты его парламентской фракции глубоко убеждены в том, что можно болтать что угодно и позориться без каких-либо дипломатических последствий.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вокруг вам указывают на ваши ошибки, а вы их игнорируете, то может дальше сами? Это может привести к тому, что Украина окажется в изоляции. У нас сейчас не лучшие отношения почти со всеми партнёрами, благодаря «величайшему опыту, пониманию, интеллекту и компетенции» этой власти, мы видим провал по всем фронтам информационной политики. Что делать – шоу у них получается лучше. Но не надо делать так, чтобы от нас сейчас все отвернулись. Кстати, даже те, кто не является друзьями для нас, не нужно с ними делать отношения значительно хуже. Это, например, про заявление Данилова, который в адрес китайского представителя очень некорректно высказался, назвал Ли Хуэя некорректно. И об этом стало известно в Китае, это вызвало не только раздражение в Китае, но и понимание, что это может принести вред Украине. Поэтому он был уволен», – напомнил Береза.

Однако его удивило то, что никто из этого не сделал никаких выводов.

«Но самое интересное в этом, я общался с некоторыми «слугами», я говорил: «Вы понимаете, выводы сделали? Держать нужно язык за зубами. Вы – не блогеры, вы представители политических элит Украины, вы власть». На что мне сказали очень интересную фразу: «Та ну, кто на нас обращает внимание?». Вот это большая проблема. Они не чувствуют себя ни властью, ни экспертами. Поэтому возможны и такие действия, и такие заявления, и такой позор», – возмущался бывший «правосек».