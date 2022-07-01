Экс-представиитель НАТО признал, что альянс больше обещает, чем помогает Украине

Надо не укреплять Румынию и Польшу, как это решили на саммите натовцы, а сразу отдать всё это вооружение и войска Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ждал, что сейчас ленд-лиз подпишут, я полечу в Украину и буду смотреть, как это всё сюда приходит. Два месяца уже прошло, а ещё по ленд-лизу ноль, ничего не поступило. Поэтому, конечно, они говорят, и на G7 они говорили много, что они будут помогать Украине до конца, и сколько нужно. Я думаю, что в НАТО то же самое говорят надо и дадим, и поможем. А когда подходит время, что-то делать, что-то медлят и тормозят. Обещают жениться, но никак не женятся», – сокрушался Табах.

Ведущая обратила внимание на информацию о том, что США в Польше создадут постоянный штаб 5-го армейского корпуса США и усилят взаимодействие США и НАТО на всём восточном фланге. И США дислоцируют дополнительную ротационную бригаду, которая будет насчитывать 3 тысячи военных и ещё 2 тысячи личного состава со штаб-квартирой в Румынии.

«Они возвращаются к уровню холодной войны – наше присутствие США в Европе. Как это поможет Украине? Это всё прекрасно, это всё хорошо. Но оружие это нужно сегодня не в Румынии и не в Польше, а в Украине оно нужно. Пока мы передислоцируем свои войска, это тоже не один день», – прокомментировал экс-натовец.