Экс-представитель Кравчука: Ельцин сорвал возвращение Крыма в состав России после распада СССР

Анатолий Лапин.  
16.02.2023 15:59
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, История, Крым, Россия


Крым и Севастополь должны были перейти в состав России сразу же после развала Советского Союза. Этого не произошло из-за бездеятельности и нежелания заниматься этим вопросом со стороны тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым и Севастополь должны были перейти в состав России сразу же после развала Советского...

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«Мы не рассматривали Севастополь отдельно от Крыма, потому что считали, что Крым и Севастополь должны в целом перейти под юрисдикцию России. Считаю, что главным, кто этому воспрепятствовал, это был Борис Николаевич Ельцин. Он тогда правил бал, и начало положил Михаил Сергеевич Горбачев…

Я беру те факты, которые лично мне известны. Первое – когда произошло беловежское событие, Борис Николаевич мог бы, не прикладывая никаких усилий, решить проблему, чтобы Севастополь и Крым были российскими.

Я твердо уверен и полагаю, что Леонид Кравчук готов был на любые, главное, чтобы ему только дали Украину, чтобы он стал царем украинским, а куда Крым и Севастополь – не столь было важно.

Так об этом мне говорил в то время премьер-министр Белоруссии, он приезжал сюда, мы с ним встречались, Кебич.

Он рассказал – первый вопрос у меня был: «Как же так, что же вы подписали», он говорит: «Ельцин вообще никакого внимания (не уделял, – авт.), и к Крым, и Севастополь даже не рассматривали, когда подписывали это соглашение».

Подписали – и с глаз долой. Поэтому такая картина была», – отмечает Ермаков.

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