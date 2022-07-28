Экс-представитель Кравчука в Севастополе: «Пора ударить по центру Киева»

Новости Украины

России пора переставать жалеть украинский режим и сравнять с землей линию фронта, не избегая ударов по правительственному кварталу в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе (1992 – 1994 гг.) Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, Россия должна действовать более жестко и решительно в рамках операции на Украине.

«Мне кажется, что надо уже переходить, не просто говорить, что мы защитим Херсонскую область, людей, которые там остались, которые хотят, по большому счету, быть в России, потому что они остались там. Многие же уехали на территорию Украины, а те, кто остались, они готовы, но боятся… Мне кажется, что надо уже от этих разговоров, что мы поразили там – это надо делать, наверху военное командование знает, что делать, но мне кажется, что надо не бояться и эту линию фронта, где проходит, не беря города, сравнять с землей, чтобы знали, что у России есть силы. Не просто говорить, что есть сила, а показать, что она – мощнейшая, и вот, что будет, если вы не опомнитесь… Я бы города пока не трогал – да, там они прикрываются, но есть линия фронта. Под Донецком построены такие укрепления, что будь здоров. Поэтому и взять пока трудно, хоть и бьют. Там бетона залито в землю и оборудовано столько, что мама не горюй. Вот это надо уничтожить, и тогда увидят люди, которые остались, что надо тоже что-то предпринимать… А мы жалеем: «В Киев – не надо». Туда же приезжают премьеры, президенты недружественных нам стран. Они гуляют по Крещатику, будто у себя, в своих столицах. Мне кажется, что это неправильно – ответ должен быть адекватный, тогда увидят, что с Россией шутить нельзя. Американцы никогда никого не жалеют – если они решили что-то сделать, они это делают, а мы как-то так. У нас президент считает, что можно как-то по-хорошему делать. С этими ублюдками хорошего никогда не будет», – заявил Ермаков.