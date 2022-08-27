Экс-представитель НАТО: «Через два-три года ВСУ будут воевать из канализации»

Новости Украины

Оружие, заказанное на те три миллиарда долларов, о выделении которых недавно заявила администрация США, поступит на Украину лишь через два-три года.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему? Потому что вы должны заказать у наших военных фирм, которые делают это оружие. То есть этого оружия нет. Вернее, оно есть, оно у нас стоит в пустынях, законсервированное, и мы могли его дать вам вчера, потому что у нас там тысячи, сотни тысяч гаубиц этих М777, у нас там бронетранспортеров, «Хаймарсов», у нас все это есть, даже «Хаммеры» эти, машины, которые уже даже не на вооружении больше. И то не дают, тысячу машин не дают», – сказал экс-представитель НАТО в РФ.

«Это такая игра идет, тянут кота за хвост. И все время мучительный вопрос – почему и зачем? Это вы должны будете заказать у наших фирм, и когда они вам сделают этот заказ, вам это оружие придет. К тому времени вы или уже будете вести войну из канализации, в горах и из домов, партизанскую или уже будет победа у вас к тому времени, через два-три года», – заявил Табах.