Экс-представитель НАТО: «Это клоунада! Посольство США не вернется в Киев»

Новости Украины

США и Россия уже на самом деле договорились насчет Украины и сейчас разыгрывают заранее подготовленный сценарий.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить, что такое посольство. Это дети в школах, квартиры. Посольство в Украине, американское, огромное, все агентства, которые принадлежали, НАТО и все остальные посольства – это тысячи людей. Чтобы покинуть посольство, здание – это не просто так. Там есть секретные вещи, кабеля. Мне мои знакомые из посольства сказали, что они уничтожали кабеля…я за это буду потом платить. Но это наводится паника, рынок грохнулся… Это клоунада. Это все они уже давным-давно обговорили, они все действуют по сценарию, который разыгран», – считает Табах.

По его словам, все идет к тому, что на Украине так и не появится американский посол и неизвестно, вернется ли американская дипломатическая миссия в Киев, откуда ее срочно эвакуировали во Львов.

«В принципе, Украина стоит голая таким образом. То, что вам говорят: «О, оружие вам дают». Да, вам дают это оружие, чтобы спровоцировать, потому что провокации будут, террористические акты будут, вылазки будут. Это все будет как в Израиле. Ваши солдаты вооруженные, обученные, обстрелянные будут сидеть и говорить «Дайте нам пойти туда и загасить этих гадов», а вы будете говорить «Нельзя. Политически нельзя, надо иметь выдержку». Но вы привыкнете к этому, вас это сделает сильнее, и я уверен, что, как и в Израиле, вы будете сплочены, уровень жизни у вас будет выше. Но пока что они добиваются этого», – заявил Табах.