Экс-представитель НАТО: «Херсон станет вторым Сталинградом»

Новости Украины

Украинским войскам нужно во что бы то ни стало захватить Херсонскую область.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, когда придем их (Херсонская область – ред.) освобождать, как мы будем их освобождать? Артиллерией, «Хаймарсами»? Они пострадают теперь от нас, от своих же. Значит, это надо продумать, каким образом. Или мы будем брать измором, чтобы русские сами оттуда ушли – такой «жест доброй воли». Тогда это может занять больше времени… Это надо продумать, как это надо делать, это надо смотреть, это надо наблюдать. Я уверен, что ваши военачальники и ваши лидеры это сделают. Но Херсон – это явно будет такой Сталинград. В хорошем смысле слова. Что, как только Херсон попадет в украинские руки, то все, это уже исход будет решен, там только теперь время», – заявил Табах.

Однако он отметил, что пока никто не знает, каким образом возможно провести данную операцию.

«Как это сделать – ни один человек не знает. Ни один эксперт этого не знает. Я вас уверяю. Если кто-то говорит и начинает вам рассказывать, как это надо делать, они врут, они не знают, они идиоты. Один человек не может знать, как это нужно сделать. Это должны быть военные советы, это забирает время, это должны быть приняты решения, согласования, надо, чтобы были тылы, продовольствие, снаряды, войска расположены, так, как они должны быть расположены, потому что это не только Херсон, у вас огромный фронт. Здесь закончится, там начнется, там закончится, здесь начнется. Все это сложные маневры и сложные решения», – добавил НАТОвец.