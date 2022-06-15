Экс-представитель НАТО: На Западе боятся победы Украины

Новости Украины

Старые западные элиты не спешат с оказанием серьезной и массовой помощи Украине, потому что не хотят ее победы над Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, поражение России будет означать падение всего прежнего миропорядка, где многие привычные институты вроде НАТО, ЕС и ООН окажутся ненужными.

«Они просто боятся, что Украина выиграет, и это поменяет весь мир, это изменит ситуацию – надо будет пересматривать, зачем НАТО нужно, если оно не сохраняет мир в Европе и третья мировая война разгорается там, а НАТО сидит на шестой точке и ничего не делает, живет без действий, а лишь разговорами. Также ООН: что, в Совбезе оставлять Россию или что-то надо делать с ней? Она не может там оставаться, раз она развела такую агрессию. Россия не должна больше существовать в той форме, в которой она существует, размахивая ядерной дубиной. Великобритания действует прекрасно без Европейского союза. Теперь – вокруг победителя всегда хотят организовываться, а не вокруг этих старых американских и европейских коррумпированных, продажных лидеров, а хотят вокруг молодого, энергичного, не продажного, которого не смогли сломать и подкупить, который, когда шли бои уже на улицах Киева, вышел и сказал: «Нет, я здесь, и никакой я вам не клоун, а президент войны, и никуда я не уйду, мы победим». Конечно же, хотят и Европа новая – Польша, Балтийские страны, другие страны будут брать пример с Украины, включая Соединенные Штаты Америки. Мир изменится после этого, а они не хотят этого, поэтому говорят: «Это не работает, то не работает, вообще Зеленский теперь сам виноват» – мы уже это слышим. И Байден сказал: «Мы не хотим дальнейшей агрессии России». Дальнейшей он не хочет, а то, что это есть, – это нормально», – заявил Табах.