Экс-представитель НАТО: Ничьей быть не может. Украина будет только слабеть

Игорь Шкапа.  
13.01.2023 09:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Американские власти пытаются свести военный конфликт на Украине к ничейному результату.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

Американские власти пытаются свести военный конфликт на Украине к ничейному результату. Об этом, передает...

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Он считает, что в военном противостоянии России и Украины не может быть ничьей.

«Я не согласен с американской властью. Белый дом пытается свести все в ничью. Но этого не может быть, чтобы был корейский вариант», – сказал экс-представитель НАТО.

Он считает такую ситуацию «проигрышем для Украины».

«Через год-два, когда Россия усилится, а, может, даже быстрее, она опять нападет на Украину. К этому времени Украина еще ослабнет, потому что все будут понимать, что это произойдет, никто не захочет инвестировать в Украину», – резюмировал Табах.

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