Экс-представитель НАТО объяснил, что Украина может идти лесом вместе с Будапештским меморандумом

28.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В Будапештском меморандуме не было прописано никаких гарантий Украине, поэтому Киев не имеет права обвинять Запад в невыполнении и не может рассчитывать на большую помощь, чем уже получает.

Об этом в эфире YouTube-канала «Idealist.media» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие украинцы обвиняют Запад и Америку, что они не соблюдают Будапештский договор, и гарантии, которые были в нём описаны. Сразу объясню, что это был не договор, а меморандум. Меморандум – это от слова «memory», запомнить, как бы «давайте мы запомним этот момент». Это и есть меморандум, чтобы как бы напоминать, что происходит. Это никаким образом не международный договор или даже международное соглашение.

Также оно никогда не было ратифицировано ни Украиной, ни Россией. Но это не так важно, потому что как только было передано ядерное оружие. Поэтому это не так важно ратифицировать, как иногда россияне говорят, что это играет роль – это не играет никакой роли по международному праву.

Также там нет слово «гарантия». Я не знаю, откуда были данные украинцев, что были даны какие-то гарантии. Там написано слово «assurance», это «заверение». То есть «мы вас заверяем, что мы будем уважать наши границы и что мы не будем нарушать ваши границы». В этом заверили США, Великобритания и Россия. Но там нет гарантий, как в НАТО, что если кто-то нападёт, то мы должны будем вас защищать», – сказал он.

Гарри Табах подчеркнул, что Украина не может рассчитывать на получение большей военной помощи от Запада, чем уже получает.

«Поэтому сегодня обвинять Америку или Великобританию, что они не сдержали какой-то договор, которого не было, или не прогарантировали, чего тоже не было. Были заверения, что если кто-то нападёт на Украину, то мы будем помогать как можем.

И мы сегодня видим, что и США помогают Украине в этой войне, и Великобритания передаёт катера, которые вооружены самым современным ракетным оружием, и Америка передала довольно высокоточное оружие. Поэтому заверения выполняются – мы помогаем Украине», – резюмировал офицер США.