Экс-представитель НАТО предупредил, что даже 60 миллиардов от США не помогут Украине

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Даже если Конгресс США согласится выделить Украине новую финансовую помощь на этот год в размере 60 миллиардов долларов, этого не хватит для обеспечения нужд ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, требовать нужно не деньги, которых Украина в большей степени все равно не увидит, а оружие и средства ПВО.

«[Спикер палаты представителей] Майк Джонсон сказал, что они проголосуют за 60 миллиардов для Украины, если там будет также включена стена, американская безопасность. Но я опять говорю – вы хотите 60 миллиардов и все? Этого недостаточно защитить Украину, этого никаким образом недостаточно, причем большинство этих денег Украина не увидит. Нужно требовать оружие для Украины, нужно требовать ленд-лиз для Украины, нужно требовать ПВО для Украины. Не только от США – США должны требовать этого от НАТО, от Евросоюза, от тех стран, которые подписали «Будапештский меморандум» в первую очередь», – заявил Табах.