Экс-представитель НАТО признал, что за Украину воюет много «опытных американцев»

17.09.2022  12:24 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 338
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Украине в конфликте против России участвует большое количество американцев, которые воюют в составе иностранных подразделений и ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога советского эмигранта Юрия Дашевского заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине в конфликте против России участвует большое количество американцев, которые воюют в составе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Табаха, воюющие на стороне Украины американцы – «опытные солдаты».

«Там есть американцы, есть многие, которые помогают, есть много волонтеров, есть те, которые служат в вооруженных силах Украины, в международном легионе, интернациональном легионе. Два американца погибли на войне. В основном у них или корни украинские, или у них жены украинки. Они опытные солдаты, а таких «солдат удачи» я не встречал», – заявил Табах.

Напомним, в сети появлялась информация о том, что во время недавнего харьковского наступления ВСУ на стороне украинских формирований сражалось большое количество иностранных наемников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть