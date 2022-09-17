Экс-представитель НАТО признал, что за Украину воюет много «опытных американцев»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине в конфликте против России участвует большое количество американцев, которые воюют в составе иностранных подразделений и ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога советского эмигранта Юрия Дашевского заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Табаха, воюющие на стороне Украины американцы – «опытные солдаты».

«Там есть американцы, есть многие, которые помогают, есть много волонтеров, есть те, которые служат в вооруженных силах Украины, в международном легионе, интернациональном легионе. Два американца погибли на войне. В основном у них или корни украинские, или у них жены украинки. Они опытные солдаты, а таких «солдат удачи» я не встречал», – заявил Табах.

Напомним, в сети появлялась информация о том, что во время недавнего харьковского наступления ВСУ на стороне украинских формирований сражалось большое количество иностранных наемников.