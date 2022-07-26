Экс-представитель НАТО призвал зачистить потерянную Украиной территорию танками

26.07.2022  12:32 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине нужно больше американского оружия – самолетов, РСЗО и систем ПВО, чтобы наносить урон российским войскам.

К такому выводу в эфире интернет-канала «Знай 24» пришел бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно больше американского оружия – самолетов, РСЗО и систем ПВО, чтобы наносить урон...

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По мнению Табаха, при совокупности всех этих факторов украинская армия будет способна на контрнаступление.

«Явно вам нужна противовоздушная оборона, как С-300 или что-то, что приравнивается к этому. Я знаю, что пообещали американцы передать вам ПВО средней дальности, но прикрыть небо вам нужно будет все равно, как ни крути, авиацией. Авиация все равно нужна будет и для противовоздушной обороны, но и также для контрнаступления», – сказал экс-представитель НАТО.

«Насколько быстро все это будет создано? Я не знаю. Конечно же, есть разные сценарии, которые я на своем низком уровне продумываю, советуюсь с другими. Конечно, хорошо бы иметь достаточно HIMARS, чтобы разбить все их тылы, окружить таким образом, создать окружение.

Показать им, что у вас всего много, вы готовы и, если они не проявят жест доброй воли и не драпанут отсюда, то вы их просто уничтожите орудиями, и потом зайдете, зачистите вашу территорию танками», – заявил Табах.

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