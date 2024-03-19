Экс-представитель НАТО: «Россия начнёт огромное наступление – вы сдадите много территорий»

Вадим Москаленко.  
19.03.2024 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевская пропаганда напрасно делает из республиканцев врагов, настраивая против себя пол-Америки.

Об этом на канале «Да это так» заявил капитан 1 ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская пропаганда напрасно делает из республиканцев врагов, настраивая против себя пол-Америки. Об этом на...

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«Он [Трамп] часто говорит, что он бы дал дроны, он бы дал авиацию, он бы дал ПВО, он это говорил несколько раз. Но здесь это не слышат и хватают где-то что-то [из контекста]. Не надо делать из него врага, не надо делать врага из Республиканской партии, не настраивайте пол-Америки против себя.

За эти девять месяцев много чего может измениться. Например, Россия может начать огромное наступление, и вам придётся сдать много территорий. Или вас заставят сесть за стол переговоров, где вы решите. За эти 9 месяцев можно родить и ребёнка», – сказал бывший натовец.

Он допустил, что Трампа вообще могут не выбрать, и тогда точно конец.

«Поэтому – если он придёт к власти, когда он придёт к власти, в каком положении будет находиться сегодняшняя ситуация – неизвестно. Если это сегодня, то – да, это, наверное, чуть-чуть легче. Если это будет ещё хуже…

А может быть, лучше будет. Тогда будет ему легче с этим справляться. А что будет, если его не изберут? И будет опять же Байден, и что же тогда у нас будет? Опять же – никакого оружия», – стращал украинцев Табах.

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