Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевская пропаганда напрасно делает из республиканцев врагов, настраивая против себя пол-Америки.

Об этом на канале «Да это так» заявил капитан 1 ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Он [Трамп] часто говорит, что он бы дал дроны, он бы дал авиацию, он бы дал ПВО, он это говорил несколько раз. Но здесь это не слышат и хватают где-то что-то [из контекста]. Не надо делать из него врага, не надо делать врага из Республиканской партии, не настраивайте пол-Америки против себя. За эти девять месяцев много чего может измениться. Например, Россия может начать огромное наступление, и вам придётся сдать много территорий. Или вас заставят сесть за стол переговоров, где вы решите. За эти 9 месяцев можно родить и ребёнка», – сказал бывший натовец.

Он допустил, что Трампа вообще могут не выбрать, и тогда точно конец.

«Поэтому – если он придёт к власти, когда он придёт к власти, в каком положении будет находиться сегодняшняя ситуация – неизвестно. Если это сегодня, то – да, это, наверное, чуть-чуть легче. Если это будет ещё хуже… А может быть, лучше будет. Тогда будет ему легче с этим справляться. А что будет, если его не изберут? И будет опять же Байден, и что же тогда у нас будет? Опять же – никакого оружия», – стращал украинцев Табах.