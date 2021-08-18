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18.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Дзен, Политика, США, Украина
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Экс-представитель НАТО: «Рвущие на груди вышиванки первыми побегут с Украины»

Новости УкраиныТак называемые украинские патриоты могут повторить судьбу бегущих из Афганистана местных жителей, которые пытаются...

Так называемые украинские патриоты могут повторить судьбу бегущих из Афганистана местных жителей, которые пытаются зацепиться за самолёт экстренно эвакуирующихся из страны американских «союзников».

Об этом в эфире интернет-канала «На два слова» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Юрий Табах, в свое время эмигрировавший из СССР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, те, кто сегодня под патриотические лозунги рвут на себе вышиванки и при этом занимаются коррупцией, будут вынуждены спасаться бегством с Украины.

«Они сейчас… рвут на себе вышиванку, или еще какие-то патриотические вещи высказывают, но когда они доведут страну до ручки и уже наворуются, насосутся крови здесь, то они – первые, которые рванут отсюда. Вышиваночку быстро снимут, передадут тебе и скажут: «Иди, воюй, а я пока поехал. Я тебя буду поддерживать, я с тобой душой. Ты иди воюй, а я пока свалю отсюда», – считает экс-представитель НАТО в РФ.

Он считает, что изображают патриотизм на Украине для воровства денег.



«То же самое произошло и в Афганистане. Но там были триллионы и триллионы американских денег», – заявил Табах.

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