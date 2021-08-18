Экс-представитель НАТО: «Рвущие на груди вышиванки первыми побегут с Украины»

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемые украинские патриоты могут повторить судьбу бегущих из Афганистана местных жителей, которые пытаются зацепиться за самолёт экстренно эвакуирующихся из страны американских «союзников».

Об этом в эфире интернет-канала «На два слова» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Юрий Табах, в свое время эмигрировавший из СССР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, те, кто сегодня под патриотические лозунги рвут на себе вышиванки и при этом занимаются коррупцией, будут вынуждены спасаться бегством с Украины.

«Они сейчас… рвут на себе вышиванку, или еще какие-то патриотические вещи высказывают, но когда они доведут страну до ручки и уже наворуются, насосутся крови здесь, то они – первые, которые рванут отсюда. Вышиваночку быстро снимут, передадут тебе и скажут: «Иди, воюй, а я пока поехал. Я тебя буду поддерживать, я с тобой душой. Ты иди воюй, а я пока свалю отсюда», – считает экс-представитель НАТО в РФ.

Он считает, что изображают патриотизм на Украине для воровства денег.

«То же самое произошло и в Афганистане. Но там были триллионы и триллионы американских денег», – заявил Табах.