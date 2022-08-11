Экс-представитель НАТО сообщил плохие новости для Украины

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Новости Украины

Обещанный США ленд-лиз для Украины не будет предоставлен. Более того, американцы толкают Украину на подписание договоренностей с Россией, потому что к зиме российская армия окопается и выровняет линию фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил бывший представитель НАТО в России, симпатизирующий экс-президенту США Дональду Трампу, Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, сейчас вам хватает, пока что вам хватает, вот вам снаряды, вам хватает остановить эту орду. А дальше садитесь за переговорный стол, а дальше договаривайтесь. И вот, когда подойдет дело к зиме, россияне выровняют фронт, окопаются зимой, а тогда попробуйте их вышибить своими силами. Они окопаются, интерес уже теряется, ленд-лиз не идет, помощь вам не идет. Это все опять «сейчас-сейчас дадим, вот дали еще два дня, по сравнению с Афганистаном, вот вам еще три с половиной дня, все эти миллионы». А оружия нет. Вот, немцы пообещали, вот французы пообещали, вот «сейчас-сейчас», – сокрушается Табах.

Вместе с тем он отверг версию, что причиной снижения военной помощи США могут стать сведения в СМИ о массовой продаже вооружений «налево».

«Я служил в этой организации, которая проверяет, которая снабжает – это невозможно, это нереально. Мы не то, что знаем, сколько у вас снарядов, мы знаем, куда каждый из них ложится».

Табах вновь предупредил, что военная помощь США может переключиться на Тайвань.

«Сейчас начали говорить, что, может быть, Тайваню нужен ленд-лиз будет, поэтому не надо спешить с Украиной. Ну и сами, может быть, воевать будем с Китаем, поэтому нам самим «Хаймарсы» нужны. Ну и, потом, кто-то у вас, по какой-то причине сказал, что в октябре начнется ленд-лиз. Но это неправда. Дай Бог, чтоб началось, но кто сказал, что в октябре, и почему в октябре – объяснения этому нет. Все объяснения, которые они говорят, – это неправда».