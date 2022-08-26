Экс-представитель НАТО: США не дают Украине нормального оружия

26.08.2022  13:29 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 848
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США не дают Украине оружие, которое ей нужно для контрнаступления, а выделяют деньги только на бумаге – за них Киев должен закупить в США только те вооружения, которые разрешит Вашингтон.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не дают Украине оружие, которое ей нужно для контрнаступления, а выделяют деньги только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам Табаха, нынешняя распиаренная помощь США Украине не идет ни в какое сравнение с тем, что Штаты тратили на войну в Афганистане.

«Если три миллиарда – когда мы были в Афганистане 20-ть лет, шло 300 миллионов в день, хотя была там наша армия и мы воевали против бородачей с «Калашниковыми», которые не знали, что такое туалетная бумага, как читать и писать. Если там идет в день в течении 20-ти лет 300 миллионов, а тут они воюют против армии с самолетами, с ракетами, воюют сами, а там, в Афганистане, американцы были и афганская армия. Здесь они воюют против ракет, самолетов, подводных лодок, и имеют три миллиарда. Вот, три миллиарда и триста миллионов в день. Сколько это? 10 дней в Афганистане – это «подарок», – сказал Табах.

«Но я вам больше скажу – Украине не нужны деньги, денег-то достаточно, Украине нужно оружие. Разница между ленд-лизом и тем, что дает президент Байден, – это то, что он дает деньги. Эти деньги в Америке, вы можете покупать. Они говорят: «Мы хотим «Хаймарсы». – «Нет». – «Мы хотим самолеты». – «Нет, это нельзя. Вот, можете купить «Джавелины» и еще что-то такое». А ленд-лиз – это вы даете не деньги, а само оружие, которое необходимо. Все сразу – самолеты, танки, все, что угодно. Вот разница между этими подарками и теми подарками… Какой комплекс противовоздушной обороны она получит? Она получит «Стингеры», она не может «Патриоты» купить, это не продадут, – вы это прекрасно знаете, как и «Купол». Она получит «Стингеры», получит то, что ведет партизанская война, то, что получала и до этого. Но ей нужно тяжелое оружие для контрнаступления. Ей нужны танки, самолеты, дальнобойная реактивная артиллерия. Не пять-десять штук, а пятьдесят-сто штук», – заявил Табах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть