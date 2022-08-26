Экс-представитель НАТО: США не дают Украине нормального оружия

Новости Украины

США не дают Украине оружие, которое ей нужно для контрнаступления, а выделяют деньги только на бумаге – за них Киев должен закупить в США только те вооружения, которые разрешит Вашингтон.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, нынешняя распиаренная помощь США Украине не идет ни в какое сравнение с тем, что Штаты тратили на войну в Афганистане.

«Если три миллиарда – когда мы были в Афганистане 20-ть лет, шло 300 миллионов в день, хотя была там наша армия и мы воевали против бородачей с «Калашниковыми», которые не знали, что такое туалетная бумага, как читать и писать. Если там идет в день в течении 20-ти лет 300 миллионов, а тут они воюют против армии с самолетами, с ракетами, воюют сами, а там, в Афганистане, американцы были и афганская армия. Здесь они воюют против ракет, самолетов, подводных лодок, и имеют три миллиарда. Вот, три миллиарда и триста миллионов в день. Сколько это? 10 дней в Афганистане – это «подарок», – сказал Табах.

«Но я вам больше скажу – Украине не нужны деньги, денег-то достаточно, Украине нужно оружие. Разница между ленд-лизом и тем, что дает президент Байден, – это то, что он дает деньги. Эти деньги в Америке, вы можете покупать. Они говорят: «Мы хотим «Хаймарсы». – «Нет». – «Мы хотим самолеты». – «Нет, это нельзя. Вот, можете купить «Джавелины» и еще что-то такое». А ленд-лиз – это вы даете не деньги, а само оружие, которое необходимо. Все сразу – самолеты, танки, все, что угодно. Вот разница между этими подарками и теми подарками… Какой комплекс противовоздушной обороны она получит? Она получит «Стингеры», она не может «Патриоты» купить, это не продадут, – вы это прекрасно знаете, как и «Купол». Она получит «Стингеры», получит то, что ведет партизанская война, то, что получала и до этого. Но ей нужно тяжелое оружие для контрнаступления. Ей нужны танки, самолеты, дальнобойная реактивная артиллерия. Не пять-десять штук, а пятьдесят-сто штук», – заявил Табах.