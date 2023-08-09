Экс-представитель НАТО: США не хотят лечить безнадежно больную Украину

Анатолий Лапин.  
09.08.2023 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


США лишь на словах говорят о поддержке Украины, а на самом деле не дают ей инструментов для победы.

Об этом в интервью украинской журналистке Дарье Счастливой заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США лишь на словах говорят о поддержке Украины, а на самом деле не дают...

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По мнению Табаха, это говорит о том, что Штаты не хотят этой победы.

«Если это так, если они хотят, чтобы вы деоккупировали Крым, Донбасс, весь юг, и только тогда сели за стол переговоров, так дайте украинцам инструменты, которыми они могут этого добиться. Вы хотите вылечить рак, и говорите хирургу: «Лечи рак, но не даете ему инструментов». А он говорит: «Ну я за то, чтобы ты вылечил рак. У меня есть эти инструменты: скальпель, химиотерапия, у меня все это есть, я хочу, чтобы вы вылечили этот рак, но я вам его не дам, вы как-то лечите так», – сказал экс-представитель НАТО.

«Что это означает? Это означает, что вы не хотите вылечить рак, вы не хотите спасти этого пациента. Я это так вижу». Поэтому то, что они это говорят, они могут говорить сколько угодно, ваши эксперты могут по вашим всем каналам повторять это сколько угодно, что они дадут, что это будет, но на самом деле, они этого не дают», – заявил Табах.

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