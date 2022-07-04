Экс-представитель НАТО: США не хотят победы Украины

Новости Украины

США боятся и не хотят победы Украины в противостоянии с Россией, поэтому не дают ей нужное количество вооружения.

Об этом в эфире видеоблога украинского боевика и экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, у США достаточно уже готовой к отправке номенклатуры, но вместо этого они истощают запасы европейских стран.

«То, что они говорят, что этого оружия нет – да, его нет в Европе. Наверное, Великобритания отдала все, что могла. Наверное, и Германия тоже дает. У них много просто этого нет, достаточно нет, чтобы еще дать Украине. Но МиГи до сих пор находятся в Польше. Много ПВО находится еще в Европе, которое хотели передать в самом начале войны, но так и не дают, Соединенные Штаты не дают, наша администрация не дает – вот, в чем проблема», – сказал Табах.

«Но у Америки достаточно, у Америки то, что мы говорим о HIMARS, у нас их в разных конфигурациях больше двух тысяч. Неужели мы не можем сто дать? Они стоят в ангарах, они сделанные, за них уже оплачено. С кем мы собираемся воевать в Соединенных Штатах Америки, почему мы не можем дать сто? Почему мы дали четыре и еще четыре? На весь фронт украинский, и то дали те, которые стреляют только 80 километров дальности. Почему мы не можем дать гаубиц, которых, я не знаю, бесконечное количество у нас? Дали только сто гаубиц, когда надо дать 10 тысяч этих гаубиц, и со снарядами GPS. Боятся, не хотят», – заявил Табах.