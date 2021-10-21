Экс-представитель НАТО: США разменяют Украину на дружбу с Россией

21.10.2021 15:30 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина станет частью договоренностей между Россией и США по урегулированию двусторонних отношений.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, последние контакты между высокими представителями США и России говорят о том, что Штаты ищут сближения с Россией.

«Несколько недель тому назад, до вас, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли приехал и встречался с начальником Генштаба Российской Федерации. Они встречались до Украины, это тоже играет роль. Не после, как это было в предыдущей администрации, а до. И когда генерал Милли вышел с этой встречи, он сказал, что с россиянами надо договариваться, что с россиянами надо находить контакт. И это опять показывает слабость. Российский генерал, начальник Генштаба, такого не сказал. Это опять показало слабость с нашей стороны, причем, с военной стороны», – сказал Табах.

«Конечно, тогда Россия может спокойно послать НАТО на все четыре стороны, потому что Америка все равно хочет договариваться с Россией. Все равно, даже председатель объединенных штабов об этом говорит: «Ничего без России мы сделать не можем, нам надо с ней договариваться». А что в этот договор входит? Думаете, в этот договор Украина не войдет? Ну и после этого теперь министр обороны, генерал Остин едет и встречается с вашими политиками. Я надеюсь, что ваши политики были уверены в себе и жестки в этих переговорах», – заявил Табах.