Экс-представитель НАТО: США закрыли Украине путь в альянс

Новости Украины

Нынешняя администрация США не допустит членства Украины в Североатлантическом альянсе, что было подтверждено на состоявшихся недавно переговорах президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Первый UA» заявил бывший глава представительства НАТО в России, эмигрировавший из СССР американский военный Гарри (Юрий) Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Табаха, никакого наступления российских войск на Украину также не предвидится.

«После этого саммита у Украины сразу же забирается 200 миллионов военной помощи, которая была дана. Байден приезжает и говорит: «Я предотвратил Третью мировую войну, Нобелевскую премию сюда, в зал». Путин приезжает и говорит: «Все, саммит свершился, все ко мне приезжают, мир поделен опять на сферы влияния. Угадайте, в какую сферу влияния теперь попадает Украина. Она никогда в НАТО не будет. Я же сказал Лаврову, добейтесь мне гарантий, что Россия в безопасности». И выходит и госпожа Псаки, и президент Байден, и говорят: «Да, мы обеспечили безопасность России», – сказал дипломат.

«Не Украине, России безопасность. В чем она заключается? Что Украины никогда в НАТО не будет. Да это сразу же было обговорено, что Украине закрыт вход в НАТО… Украина не вступит в НАТО, Украине НАТО не светит. И Байден это сразу сказал. Далее, что я хочу сказать – не нужна никакая война Путину, не нужно ничего ему захватывать, он добился всего, чего он хотел. И это не 14-й год, и война не начинается, когда тебе говорят, что уже все планы мы знаем, когда будет наступление, что будет наступление. Но никто из нормальных военачальников не начнет, если его планы уже по всем телевизорам рассказываются… Украина не вступит, это все было обговорено, не нужна никакая война», – заявил Табах.