Экс-представитель НАТО: теперь я не удивлюсь визиту властей Китая в Крым

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Новости Украины

Конгрессвумен США Нэнси Пелоси помогла укрепить российско-китайский альянс, и теперь не надо сильно удивляться сотрудничеству Москвы и Пекина по вооружению и вопросам территориальной целостности.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им по фигу, она сделала то, что она сделала. Хотя разыгрывалась игра, что Белый дом – против, но это всё одна команда. Я считаю, что Китай сразу не ответит. Но Китай ответит. Я не удивлюсь, если в каком-то снаряде, в каком-то дроне российском, окажутся части с иероглифами. Я не удивлюсь, если Китай скажет – если вы считаете, что Тайвань – это отдельная страна, тогда мы считаем, что Крым тоже часть России, если вы считаете, что Тайвань не часть Китая. Потому что по всем законам, по всем порядкам Тайвань – это часть Китая, и США это признают», – отметил он.

«Представьте себе, если бы сейчас китайское 3-е или 2-е лицо в Китае прилетели бы в Крым и сказали бы, а чего это мы должны с Украиной обсуждать, мы не должны это обсуждать», – объяснил Табах.