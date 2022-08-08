Экс-представитель НАТО: теперь я не удивлюсь визиту властей Китая в Крым

08.08.2022  18:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Конгрессвумен США Нэнси Пелоси помогла укрепить российско-китайский альянс, и теперь не надо сильно удивляться сотрудничеству Москвы и Пекина по вооружению и вопросам территориальной целостности.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конгрессвумен США Нэнси Пелоси помогла укрепить российско-китайский альянс, и теперь не надо сильно удивляться...

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«Им по фигу, она сделала то, что она сделала. Хотя разыгрывалась игра, что Белый дом – против, но это всё одна команда.

Я считаю, что Китай сразу не ответит. Но Китай ответит. Я не удивлюсь, если в каком-то снаряде, в каком-то дроне российском, окажутся части с иероглифами.

Я не удивлюсь, если Китай скажет – если вы считаете, что Тайвань – это отдельная страна, тогда мы считаем, что Крым тоже часть России, если вы считаете, что Тайвань не часть Китая. Потому что по всем законам, по всем порядкам Тайвань – это часть Китая, и США это признают», – отметил он.

«Представьте себе, если бы сейчас китайское 3-е или 2-е лицо в Китае прилетели бы в Крым и сказали бы, а чего это мы должны с Украиной обсуждать, мы не должны это обсуждать», – объяснил Табах.

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