Экс-представитель НАТО: Украина не выдержит длительную войну с РФ

Украине катастрофически не хватает собственного ресурса и объемов западной помощи для долговременного противостояния России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия все равно имеет превосходство в небе, все равно у них намного-намного больше войск, они наступают, отодвигают украинцев по маленькому шагу. Но у украинцев намного меньше войск, намного меньше вооружений. Да, есть какое-то современное вооружение, как «Хаймарсы», как гаубицы, как «Джавелины», беспилотники суицидные. Но этого недостаточно, этого мало, и украинцы гибнут каждый день», – сказал Табах.

«Украинцы истекают кровью, а в Россию все приходят пополнения и пополнения, ракеты у них не заканчиваются и не заканчиваются. Как это эксперты все обещали и говорили. А мы не даем достаточно оружия, не даем инструмента, чтобы украинцы смогли раз и навсегда это все закончить. Поэтому идет такая вялотекущая война уже месяца два.

И когда это закончится, я не уверен – я знаю, что если это продолжится долго, то украинцы не выдержат, у них просто меньше всего. У них меньше вооружения, меньше людей, меньше экономика, а Запад сидит и смотрит на это.

Чего ждут? Ждут, чтобы Украина согласилась на переговоры и провести линию разграничения, дать Путину половину того, что он хотел первоначально, как по договорняку, я думаю, это и было сделано, и ждать, пока пройдет пару лет и Украина полностью будет уничтожена», – заявил Табах.