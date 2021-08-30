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30.08.2021 15:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Дзен, Политика, США, Украина
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Экс-представитель НАТО: «Украина будет предана США и растерзана Россией»

Новости УкраиныУкраина может стать следующей страной после Афганистана, которую предадут США. Об этом в эфире...

Украина может стать следующей страной после Афганистана, которую предадут США.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный, эмигрировавший из СССР, Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах, открыто поддерживающий экс-президента США Дональда Трампа, посчитал, что после вывода войск из Афганистана нынешнее руководство Штатов откажется от поддержки других своих союзников.

«Ваш президент, может быть, спросит это: «Мы следующие?». Это и есть предательство, я буду называть вещи своими именами. Вот, я сейчас на эту тему много говорю с одним очень известным человеком, вы его знаете, он часто у вас в студии. И он тоже говорит, а как они теперь докажут, что не предадут Украину? Как они могут сказать, что Украина тоже не будет кинута на растерзание России или еще чего-то?.. Япония, страны Балтии, Тайвань, пожалуйста», – заявил Табах.

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