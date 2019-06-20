Экс-представитель НАТО в Москве предлагает Киеву поучаствовать в «развале РФ»

20.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В США полагают, что Крым вернется в Украину после того, как выйдет из состава Российской Федерации.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия самый большой сосед Украины, с которым у вас давние связи, и каким-то образом все равно вам придется с ними жить. На чьих условиях или на каких условиях – вот тут уже, конечно, зависит только от вас. Будем надеяться, что Россия распадется на несколько частей, с которыми Украина будет налаживать новые отношения», – сказал Табах.

Также он поделился своими соображениями, как Украина может вернуть под свой контроль Крым.

«Крым – это очень важная часть Украины с политической точки зрения, но с реальной точки зрения – Крым отделился от Украины. Вернуть его будет намного сложнее, чем Донбасс», – говорит экс-представитель НАТО в РФ.

При этом он выразил надежду, что от России в будущем отколется и Крым, а произойдет это «не без помощи украинской стороны».

Как сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ обещали, что Россия развалиться до 2015 года.